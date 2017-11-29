بعد فوز ” خربين ” .. 3 هلاليون تُوجوا كـ ” أفضل لاعب آسيوي ” تعرف عليهم

نواف السالم(صدى):

تمكن اللاعب الهلالي عمر خربين من الفوز بلقب أفضل لاعب آسيوي للعام الجاري ، خلال حفل الجوائز الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء ، تحت رعاية رئيس الاتحاد الآسيوية لكرة القدم ، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، حيث تتم تتويج المُحترف السوري بعد منافسة قوية دارت أمام اللاعب الصوني ” وو لي ” ، و الإماراتي ” عموري ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بعد ظهور النتيجة ، حيث فاز 3 لاعبين آخرين إلى جانبه، من ضمن المُرشحين من الكتيبة الزرقاء مُسبقاً باللقب ، أولهم لاعب السداسية الهلالية التاريخية نواف التمياط ، حيث حصل عليها عام 2000 ، والذي أشاد النادي بجهوده الممتدة لتعزيز الفريق ، فهو اللاعب الوحيد الذي حقق عدد لانهائي من البطولات العالمية لفريقه.

فيما تُوج اللاعب ياسر القحطاني عام 2007 باللقب، بعد تحقيقه العديد من الجوائز المحلية، فضلاً عن حصوله على جائزة أنه من أفضل هدافي العالم ، بعد فوز ناديه ب 4 أهداف تُحسب له في بطولة كأس آسيا لعام 2007 .

وفي عام 2014 تكرر حصول فريق الهلال على اللقب، بفضل ناصر الشمراني، اللاعب الذي تمكن على الرغم من انضمامه لفريق الشباب بالنادي حديثاً في 2014، إلا أنه نجح في إبراز مهاراته التي رفعت مستوى الكفاءة لدى الفريق بشكل ملحوظ، حيث شارك في 26 مبارة وأحرز خلالهم 21 هدفاً، إلى جانب 10 أهداف سجلها في قائمة الهدافين بدوري أبطال آسيا لنفس العام.