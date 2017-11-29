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بالفيديو… ميلاينا ترامب تزيين البيت الأبيض احتفالا بعيد الميلاد

بالفيديو… ميلاينا ترامب تزيين البيت الأبيض احتفالا بعيد الميلاد
واشنطن(صدى):

قامت السيدة الأولي ميلانيا ترامب بالتجهيز للاحتفال بعيد الميلاد الأول فى البيت الأبيض ووضعت ما يقرب من 52 شجرة زينت بهم الغرف ، بالإضافة إلي شجرة الميلاد التى يبلغ طولها 5.5 متر .

كما أفتتح الاحتفال مع فالس الزهور من كسارة البندق لتشايكوفسكى.

ونشرت السيدة الأولى عبر حسابها الخاص على إنستجرام صور للبيت الأبيض عقب تزيينه .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38949 ] نشر منذ 41 دقيقة

جيده ,,

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