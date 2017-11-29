بالفيديو… ميلاينا ترامب تزيين البيت الأبيض احتفالا بعيد الميلاد

واشنطن(صدى):

قامت السيدة الأولي ميلانيا ترامب بالتجهيز للاحتفال بعيد الميلاد الأول فى البيت الأبيض ووضعت ما يقرب من 52 شجرة زينت بهم الغرف ، بالإضافة إلي شجرة الميلاد التى يبلغ طولها 5.5 متر .

كما أفتتح الاحتفال مع فالس الزهور من كسارة البندق لتشايكوفسكى.

ونشرت السيدة الأولى عبر حسابها الخاص على إنستجرام صور للبيت الأبيض عقب تزيينه .