بالفيديو… ميلاينا ترامب تزيين البيت الأبيض احتفالا بعيد الميلاد
قامت السيدة الأولي ميلانيا ترامب بالتجهيز للاحتفال بعيد الميلاد الأول فى البيت الأبيض ووضعت ما يقرب من 52 شجرة زينت بهم الغرف ، بالإضافة إلي شجرة الميلاد التى يبلغ طولها 5.5 متر .
كما أفتتح الاحتفال مع فالس الزهور من كسارة البندق لتشايكوفسكى.
ونشرت السيدة الأولى عبر حسابها الخاص على إنستجرام صور للبيت الأبيض عقب تزيينه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38949 ] نشر منذ 41 دقيقة
جيده ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23261 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب اعزمينا😭
نطفي الشمووووع معك