مي عبدالله تحضر لقنبلة فنية جديدة
تستعد الفنانة مي عبدالله لتحضير مفاجأة فنية جديدة لجمهورها، بالتعاون مع نورة العميري، غير معلنة عن أي تفاصيل أخرى .
ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستجرام ” ، معلقة في غموض: ” مساء الأخبار الحلوة.. عمل جديد مفاجأة.. مي عبدالله نورة العميري.. دعواتكم لنا بالتوفيق ” .
وتشارك حاليًا الفنانة مي عبد الله في مسلسل “ روز باريس ” ، ويشاركها البطولة عبدالله الباروني والإخراج حمد البدري وتأليف سحاب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23261 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههه💣💥
طيب😂😂😂😂