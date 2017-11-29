مي عبدالله تحضر لقنبلة فنية جديدة

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة مي عبدالله لتحضير مفاجأة فنية جديدة لجمهورها، بالتعاون مع نورة العميري، غير معلنة عن أي تفاصيل أخرى .

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستجرام ” ، معلقة في غموض: ” مساء الأخبار الحلوة.. عمل جديد مفاجأة.. مي عبدالله نورة العميري.. دعواتكم لنا بالتوفيق ” .

وتشارك حاليًا الفنانة مي عبد الله في مسلسل “ روز باريس ” ، ويشاركها البطولة عبدالله الباروني والإخراج حمد البدري وتأليف سحاب.