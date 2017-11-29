ليفاندوفيسكي يحمل أنشيلوتي مسؤولية إصابات الفريق
حمل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي المدرب السابق لبايرن ميونخ، كارلو أنشيلوتي، مسؤولية الإصابات العضلية التي أثرت على لاعبي الفريق البافاري خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي تصريحات لمجلة سبورت بيلد قال ليفاندوفيسكي: ” إذا كان هناك الكثير من الإصابات العضلية فلا يجب النظر لمران الأسابيع الأخيرة، بل ينبغي الرجوع إلى الوراء شهرين أو ثلاثة أشهر، من المحتمل أن السبب يكمن في تلك الفترة ” .
وأوضح اللاعب أن تدريبات أنشيلوتي كان بها قوة قليلة لذا اختار بعض اللاعبين أن يقوموا بالمران مع أنفسهم، مبينًا: ” إذا تدربت قليلاً، فلن تتمكن من القيام بشيء على الصعيد الفردي ” .
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