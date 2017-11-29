ليفاندوفيسكي يحمل أنشيلوتي مسؤولية إصابات الفريق

ماجد محمد(صدى):

حمل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي المدرب السابق لبايرن ميونخ، كارلو أنشيلوتي، مسؤولية الإصابات العضلية التي أثرت على لاعبي الفريق البافاري خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تصريحات لمجلة سبورت بيلد قال ليفاندوفيسكي: ” إذا كان هناك الكثير من الإصابات العضلية فلا يجب النظر لمران الأسابيع الأخيرة، بل ينبغي الرجوع إلى الوراء شهرين أو ثلاثة أشهر، من المحتمل أن السبب يكمن في تلك الفترة ” .

وأوضح اللاعب أن تدريبات أنشيلوتي كان بها قوة قليلة لذا اختار بعض اللاعبين أن يقوموا بالمران مع أنفسهم، مبينًا: ” إذا تدربت قليلاً، فلن تتمكن من القيام بشيء على الصعيد الفردي ” .