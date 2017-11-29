التركي: قبضنا على متهمين في قضايا إرهاب.. وأصحاب الشائعات ستشملهم العقوبات

سعيد العجل - تصوير بدر الحارثي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ردًا على سؤال لـ ” صدى ” ، وجود أشخاص متهمين في قضايا إرهاب ضمن المقبوض عليهم في قضايا التسلل عبر الحدود، جاء ذلك خلال مؤتمر عقد عصر اليوم، حول مهام وإنجازات حرس الحدود خلال العام الماضي.

وحذر اللواء التركي، أصحاب الشائعات من التمادي ينشر الشائعات مطالبا بأخذ المعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية، مضيفًا بأن الجهة المتضررة يحق لها رفع دعوى على مطلق الشائعة؛ حيث ستطبق بحقة العقوبات اللازمة.

وأوضح خلال المؤتمر، أن رجال حرس الحدود، أحبطوا محاولات تهريب 23 طن من مادة الحشيش المخدر و كذلك مئات الكيلو جرامات من مادة الأمفيتامين المحضورة وعدد كبير من الأسلحة المتنوعة عبر كافة حدود المملكة البرية والبحرية.