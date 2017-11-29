المرور يعلن عن كاميرات الضبط الآلي لرصد المخالفات المرورية

عادل الحربي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور في الرياض، صحة ما ورد عن كاميرات الضبط الآلي لرصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، المتواجدة على شارع التخصصي.

وقالت الإدارة العامة، في بيان نشر على حسابها الرسمي بـ ” توتير ” ، أن الكاميرات في طور التشغيل التجريبي، ولن يتم تحرير أي مخالفة في الوقت الراهن، حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن، المرور يسعى دائما إلى توفير بيئة مرورية آمنه تحافظ على أرواح الأبرياء، وخفض معدل الحوادث المرورية.