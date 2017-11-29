مبارك: لا صحة إطلاقًا للمزاعم عن قبولي توطين فلسطينيين في مصر
رد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، عن ما نشر في حقه حول قبوله توطين الفلسطينيين في سيناء، مقابل حل النزاع العربي الإسرائيلي، موضحًا الحقائق بشأنه.
وقال اليوم الأربعاء في بيان له : ” ” توضيحًا لما أثير إعلاميًا في الأيام الماضية، مستندًا إلى وثائق بريطانية نشرت بشأن اجتماع جمعني برئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، وجدت من المهم توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري ” ، وفقًا لبيان له في الفضائية العربية ” bbc ” .
وأضاف: ” : ” إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو 1982، كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في العام 1982 ” .
وتابع مبارك: ” في ظل العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي، ووصول قواته إلى بيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت ” .
وأوضح مبارك: ” لا صحة إطلاقًا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي توطين فلسطينيين في مصر، وتحديدًا الموجودين منهم بلبنان في ذلك الوقت، كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضًا قاطعًا ” .
واستكمل الرئيس الأسبق في بيانه: ” رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح عليّ من قبل إسرائيل، وتحديدًا في العام 2010، لتوطين فلسطينيين في جزءٍ من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ، ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وأكّدت له على الفور في هذا اللقاء، عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجددًا ” .
وأكّد مبارك: ” تمسكت بمبدأ لم أحدّ عنه أبدًا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة في العام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية ” .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 4 ساعات
زمان ياريس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5648 ] نشر منذ 3 ساعات
الفلسطيزي والسوري واللبناني يهدمون ولا يعمرون ماوراهم غير الخراب والدمار والضياع خونه غدارين لا ذمه ولا ضمير ولا خوف من الله مهما عملتوا معهم من خير ومعروف بعد ان يتمكنوا وينفشوا ريشهم وبعد ان تستقر بهم الحال ينقلبون ضدكم وسوف ترددون معي ( اتقي شر من احسنت اليه ) انهم كالقطط تكسر وتعض اليد التي اتمدت لهم وساعدتهم الفلسطيزيين يرددون نحن شركاء مع السعوديين في النفط ونسيتوا وقوفهم مع العراق ضد السعوديه وارسال أربعين الف مقاتل فلسطيزي للعراق لمقاتلة السعوديه بموافقه من الراحل ياسر خرافات لا احد يظهر ويقول عنصريه والله والله ان الكلب وفي ومخلص اما هالجنسيات الثلاثه NO يبيعون اهلهم وناسهم عشان المال ولا يفكرون بغير انفسهم