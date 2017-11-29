الصور .. أجمل المساجد حول العالم

نورة الشهري(صدى):

تُعتبر المساجد أهم ركائز الدولة الإسلامية، وتهتم كثير من الدول ببناء المساجد التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية، فهي أماكن لعبادة المولى عز وجل وطاعته.

وسوف نعرض أكثر المساجد جمالا في العالم الإسلامي لم تشاهدها من قبل.

مسجد الكريستال

هو مصنوع من الكريستال الخالص وهو يعد ثاني أكبر المساجد بجنوب شرق أسيا وقد أمر ببنائه السلطان ” ميزان زين العابدين ” ، وأستغرق تشييده ما يقرب من عامين، ويقع بمدينة ” كوالاترغكانو ” شمال شرق شبة الجزيرة الماليزية ،ويمكن للمسجد أن يتسع ل 15 ألف مصلٍ.

مسجد الملك فيصل

هو من أكبر وأشهر المساجد في العالم، صممه مهندس تركي، ما يميز هذا المسجد أنه على شكل خيمة بدوية وليس به قبة كغيره من المساجد، و يشتهر بضخامته وهندسته وجماله المعماري الفريد، كما أفتتح عام 1987.

مسجد كومة الرمل

يوجد هذا المسجد في المملكة ، يعود سبب تسميته بهذا الاسم حتى يعتقد من يراه بأنه كومة رمل وليس مسجد ،يرجع اختلافه إلي عدم احتوائه علي أعمدة أو جدران فهو يشبه الغار أو الكهف .

مسجد التوحيد

أستطاع غواصون سعوديون من تشييد مسجد تحت الماء بمنطقة تبوك شمال المملكة وهو يعتبر أول مسجد في العالم يقام تحت البحر.

مسجد الذهب

يرجع سبب تسميته بالذهب إلي القبة الذهبية التي تعلو سقفه وهو يقع بمنطقة ” كويابو ” في مانيلا، عاصمة الفلبين، وأعتمد فى تصميمه على العمارة العربية ،كذلك يحتوى المسجد على ألواح زجاج من تصميم الفنان ” أنطونيو دوملاو “، كما تشير الخطوط المنحنية بالمسجد على زخارف الثعبان إلي فن ماراناو.

مسجد كأنى أكلت

تعود غرابة هذا المسجد بسبب تسميته وقصته ، فيذكر أن رجلا كان يدعى ” خير الدين كججى ” أفندي يعيش بمنطقة الفاتح في إسطنبول، وعندما كان يتجول في السوق ويري طعاما تشتهى نفسه إليه ، كان يقول كأنني أكلت ويدخر أموال الطعام ،وشيئا فشيئا زادت النقود ،وحينها قرر بناء مسجد ولكن لم يقدر علي استكماله، فشيد المسجد بدون سقف وظل على حاله.