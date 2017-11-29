تامر حسني ينهي تتر مسلسل ” مدرسة الحب ” ويستعد لفيلمه الجديد

أماني الغامدي(صدى):

انتهي المطرب تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديد لمسلسل ” مدرسة الحب ” ، وهو من المقرر عرضه خلال الأيام القادمة علي القنوات الفضائية.

ويُذكر أن الأغنية من كلمات أحمد المالكي، والحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي، وتعبر الأغنية عن الفقدان والشجن والحزن.

جدير بالذكر أن حسني يستعد لتصوير فيلم ” البدلة ” ، ولكن لم يستقروا علي هذا الأسم، ويدور السيناريو حول الطرق الخاطئة التي يحاول الشباب تحقيق طموحاتهم بها والعواقب التي يتعرضوا لها فيما، ويشاركه في البطولة مجموعة من أبرز الفنانين ” دلال عبد العزيز ، مي كساب ، أكرم حسني ” والفيلم من إخراج ماندو العدل، وفكرة تامر حسني.