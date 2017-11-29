إطلاق حفل رابح صقر غدًا بالدمام

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن موعد إطلاق حفل الفنان رابح صقر، والذي يعرض غدًا الخميس، 30 نوفمبر من العام الحالي، في الصالة الخضراء بالدمام.

ونشرت العامة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، مناشدة الجمهور بالحماسة : ” أنّ غدًا موعد لقائنا مع رابح صقر.. كيف الحماس يا شباب الشرقية ” .

وتقدم الهيئة مجموعة من الحفلات الغنائية ضمن ” حفلات السعودية ” في عدد من المناطق المملكة، وذلك في إطار تنويع المحتوى الترفيهي وتقديم المزيد من الخيارات المناسبة لكافة شرائح المجتمع.