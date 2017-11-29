هؤلاء النجوم على سجادة ” دبي السينمائي ” الحمراء

أماني الغامدي(صدى):

استعدت دولة الإمارات لاستقبال نجوم الفن من مختلف دول العالم، خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي الذي تقرر افتتاح دورته الرابعة عشر، بدءًا من 6 وحتى 13 ديسمبر المقبل.

وشاركت الإمارات بفيلم ” The square ” ، الذي سيفتتح به المهرجان دورته، باستضافة مجمعة كبيرة من ألمع النجوم، من بيهم المنتج صادق الصباح ، والفنان المصري أحمد عز ، واللبنانية نادين نجيم، وعابد فهد، ونجوم الكوميديا المُشاركين البرنامج الشهير ” SNL بالعربي ” ، وهم شادي ألفونس وخالد منصور وأحمد ابراهيم، حيث يتم تكريم البرنامج والقائمين عليه خلال فعاليات الدورة .

الجدير بالذكر، أن مهرجان دبي السينمائي يعد هو الحدث الأكبر في الوسط الفني على مستوى العالم، حيث يشارك فيه عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والتي يعلق عليها كبار نقاد الفن في الوطن العربي.