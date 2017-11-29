دراسة: 75% من تطبيقات أندرويد مُخترقة

باريس(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجرتها المنظمة الفرنسية للبحث ” إكسودوس بريفاسي ” ومختبر الخصوصية بجامعة ييل الأميركية، أن، 75% من تطبيقات أندرويد، يمكن مراقبتها بسهولة.

وأوضحت الدراسة، أن هناك تقنيات مختلفة مثبتة داخل التطبيقات تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين، وذلك من أجل استهدافهم بالإعلانات، مثل تيندر وأوبر وتويتر وسكايب وسبوتيفاي الت تقوم باستعمال برمجيات مراقبة سرية غير معروفة.

وأشارت الدراسة، إلى أن هناك تطبيقات ينظر إليها على أنها نظيفة وخالية من برمجيات التعقب، لكنها تحتوي ببساطة على مثل هذه البرمجيات، التي قد تكون غير معروفة بعد لمجتمع الأمن والخصوصية.