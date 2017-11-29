حملات ميدانية لإزالة المخالفات بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

شنت بلدية العاقول وبلدية الفريش حملات ميدانية بالمدينة المنورة، وتمكنت خلالها من ضبط عدد من الإعتداءات على أراضي الحكومة والبناء عليها .

وأبان فهد سبيل الحربي وكيل الأمين للبلديات أن الجولات الميدانية قامت بإزالة أكثر من 45000 م2 من المخالفات بمنطقة ضبوعة والبطان والحرة .مؤكدا عدم التهاون إيزاء أي مخالفات واعتداءات، وسيتم التعامل مع هذه التجاوزات بحزم.

وأشار إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة تستقبل البلاغات بشأن المخالفات والتجاوزات على رقم 940 أو عبر موقع التواصل الإجتماعي، وكذلك من خلال تطبيقات الأمانة على أجهزة Android وApple store.