قرار يخضع ملاعب كرة القدم المستأجرة للقيمة المضافة
أصدرت الهيئة العامه للزكاه والدخل قرارها بتزويد القيمة المضافة علي ملاعب كرة القدم التي يتم تأجيرها في أحياء مدن السعودية وإعادة ريع الضريبة للهيئة ، ويتم تطبيق ذلك القرار في بداية يناير المقبل لعام 2018 .
ويرجع السبب في ذلك سؤال أحد المستثمرين الذين يمتلكون ملاعب لكره القدم ، علي موقع تويتر متسائلاً عن شمول القيمة المضافة لملاعب كره القدم أم لا ، فجاء الرد متضمناً الأتي ” عزيزي العميل ، بخصوص استفسارتكم عن فرض ضريبة القيمة المضافة ، فإن جميع السلع والخدمات خاضعه للتدريب بنسبة 5% ،وهذه الخدمة تخضع ايضاً ” .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 23 دقيقة
عطيتوا الشعب 15% أيام الانهيار الاقتصادي العالمي بعكس دول الخليج الي اعطتهم ١٠٠% وجايين تاخذوها بالقوه بالقيمه المظافه عيب روحوا طالعوا في هولندا كيف العدل عندهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22148 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 11 دقيقة
☺️