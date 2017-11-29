قرار يخضع ملاعب كرة القدم المستأجرة للقيمة المضافة

نواف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامه للزكاه والدخل قرارها بتزويد القيمة المضافة علي ملاعب كرة القدم التي يتم تأجيرها في أحياء مدن السعودية وإعادة ريع الضريبة للهيئة ، ويتم تطبيق ذلك القرار في بداية يناير المقبل لعام 2018 .

ويرجع السبب في ذلك سؤال أحد المستثمرين الذين يمتلكون ملاعب لكره القدم ، علي موقع تويتر متسائلاً عن شمول القيمة المضافة لملاعب كره القدم أم لا ، فجاء الرد متضمناً الأتي ” عزيزي العميل ، بخصوص استفسارتكم عن فرض ضريبة القيمة المضافة ، فإن جميع السلع والخدمات خاضعه للتدريب بنسبة 5% ،وهذه الخدمة تخضع ايضاً ” .