الإعدام لـ 3 هنود بعد اغتصابهم مراهقة

نيودلهي(صدى):

أدانت إحدى محاكم غربي الهند، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، حيث قاموا باغتصابها في قرية ” كوباردي ” بولاية ماهراشترا الهندية، وتخلصوا من جثتها خلال العام الماضي.

وأصدرت المحكمة قرارها بإعدام الرجال الثلاثة في العشرينيات من عمرهم، ليكونوا ردعًا لغيرهم ممن يمتلكون هذه النوايا السيئة، فيما صدق رئيس وزراء الولاية، ديفيندرا فادنافيس، على الحكم الصادر، مؤكدًا أن سرعة الحكم في القضية تأتي بسبب قدرة الإدعاء على إثبات صحة البلاغ المُقدم بشكل محكم ودقيق.