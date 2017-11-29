فخ الجرائم الإلكترونية يغزو العالم بعام 2018

عادل الحربي(صدى):

حذرت شركة ” ماكافي ” لأمن المعلوماتيه اليوم الأربعاء، من الجرائم الإلكترونية التي ستغزو العالم في عام 2018، بتطوير أدوات أكثر فتكًا من جانب قراصنة المعلومات تتزين في صورة إكسسوارات وخدمات، تستهدف أهم وأشهر الشخصيات.

وأضافت أنه سيتمكن قراصنة المعلومات من إلحاق الضرر أو التدمير الكامل لأهدافهم بدل تعطيل حركتها، أما الضحايا الجدد فقد يكونون من الشخصيات الثرية التي قد ينصبون أفخاخ لها عبر أكسسوارات متصلة بالانترنت أقل حصانة في مواجهة هذه الهجمات مقارنة مع أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

وأوضح المسؤول العلمي لدى ” ماكافي ” راج ساماني، أن البرمجيات الخبيثة ” يمكن أن تباع لجهات تسعى لشل عمل منافسين وطنيين أو سياسيين أو تجاريين.

وأبدت ” ماكافي ” قلقها أيضا من نقص الأمن في بيانات المستخدمين خصوصا المتعلقة بالأطفال والتي تجمع وتوضع في السوق من جانب مصنعي الأكسسوارات المتصلة، كما أن مصنعي الأكسسوارات المنزلية المتصلة ومزودي الخدمات سيحاولون تعويض هوامشهم الضعيفة من خلال جمع بياناتنا الشخصية بدرجة أكبر، سواء بموافقتنا أم لا.