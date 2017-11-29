الأمن يلقي القبض على مُتهم مطلوب بالشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

رصدت أجهزة الأمن موقع أحد المتهمين المطلوبين على ذمة قضايا أمنية داخل المنطقة الشرقية، أثناء محاولته الدخول إلى إحدى الدول الخليجية ، حيث نجحت القوات في إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المُختصة.

وظهرت مجموعة من أسماء المتورطين بجرائم تتمثل في التخريب وأعمال الشغب وإطلاق النيران بالإضافة إلى التعدي على المتلكات الخاصة والعامة، واتضح أن المطلوب تربطه صلة قرابة بهم، وفقاً لتصريح مصادر خاصة.

الجدير بالذكر، أن رئاسة أمن الدولة تمكنت اليوم من القبض على أحد المتهمين داخل منزله بالعوامية، وامتنعت عن ذكر اسمه لدواعي أمنية.