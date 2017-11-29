بالصور.. ” هادي ” يجتمع مع مدراء ومناديب الجهات الحكومية بالباحة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أنه تم عقد هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٣/١١ هـ اجتماعاً موسعاً مع مدراء ومناديب الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة برئاسة سعادة مدير الشرطة المشرف العام على الحملة الوطنية الشاملة اللواء علي بن محمد آل هادي، بصالة الاجتماعات بمديرية شرطة المنطقة؛ لتدارس ومراجعة الخطط الأمنية اللازمة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ويأتي ذلك بهدف رفع كفاءة نتائج الحملات المشتركة، وتحقيق الأهداف الرئيسية لها؛ حيث تم تناول العديد من النقاط والملاحظات ومناقشتها ، ووضع الحلول المناسبة لها بمالا يتعارض مع أهدافها ومهامها الرئيسية .

وقد ابدأ الجميع تفاعلهم مع ما تم التطرق له من نقاط ، مؤكدين عزمهم لمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء بإذن لله تعالى على كل المخالفات بكل عزيمة وحزم .