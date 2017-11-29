السياحة تكرم سفير البرتغال بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أقامت الهيئة العامة للسياحة بالرياض تكريمًا للسفير البرتغالى ،السيد مانويل كارفهالو ،لإعادته قطعة أثرية وطنية، وتوجه المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عبدالرحمن الجساس بتسليم شهادة تكريم وشكر للسفير من صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز بمقر السفارة.

وقد صنعت هذه القطعة بدقة متناهية الجمال وتعود إلي العصر الحجري الحديث، وعثر عليها السفير البرتغالى فى حفيرة نساح غرب مدينة الرياض .

يذكر أن الهيئة تعتاد على تكريم من يجلب لها قطع أثرية، وقد أقامت معرض للقطع المستعادة وقائمة بأسماء معيدى القطع تكريمًا لهم.