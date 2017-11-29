الأمم المتحدة: وفاة متهم بجرائم حرب بالسم

واشنطن(صدى):

ألغى رئيس محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة، القاضي كراميل أغيوس بعض أحكام الإدانة بحق سلوبودان بارلياك، قائد جيش كرواتيا في البوسنة سابقاً، بعد وفاته بسبب شرابه زجاجة سم داخل قاعة المحكمة.

وكان قد أبقى الحكم بسجنه 20 عامًا على حاله، قبل وفاته، لضلوعه في حملة لطرد المسلمين، مما كانت ستصبح دويلة لكروات البوسنة مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ويجدر الاشارة إلى أن جلسة اليوم الأربعاء الأخيرة في المحاكمة التاريخية قبل انتهائها الشهر المقبل.

وصرح قاضٍ في المحكمة إن قاعة المحكمة التي يحاكم فيها مجرم حرب مدان باتت تعتبر ” مسرح جريمة “.