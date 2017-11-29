الكشف عن كروس أوفر المطورة فقط للولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تعد مازدا كروس أوفر جديدة تماما في الفترة الحالية، ويجري تطويرها خصيصا لسوق أمريكا الشمالية وذلك حسب قول الرئيس التنفيذي لمازدا ماساميشي كوجاي معلقا على خطط الشركة المستقبلية، وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل النموذج الجديد، فإننا نتوقع أن نراه بثلاثة صفوف أو سبعة مقاعد ليندرج بين CX-5 وCX-9.

وتتألف نصف تشكيلة الشركة من الموديلات في السوق الأمريكية من سيارات الكروس أوفر، وهو ما يمثل 57 في المائة من مبيعاتها – وهو رقم تريد الشركة زيادته إلى 60 في المائة. وقال كوجاي ” لدينا توقعات كبيرة وهذا هو إعلاننا أننا سوف ننمو بأعمالنا في الولايات المتحدة , فنحن في الواقع سوف نقدم نوعا جديدا تماما ومختلفة من سيارات الدفع الرباعي ونحن ننسق البحث والتطوير مع عملياتنا في أمريكا الشمالية في ذلك الوقت باستراتيجية مماثلة للتي اتبعتها مازدا لإنشاء CX-4 للسوق الصينية، أو CX-8 للسوق المحلية اليابانية.

ومن المتوقع أن يصل النموذج الجديد في عام 2021 وقد يحمل اسم CX-7 الذي توقف في عام 2012. ومن المتوقع أن ينتج من النموذج الجديد 150.000 وحدة في المصنع الذي بنته مازدا مع تويوتا في مكان ما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي العام الماضي، باعت مازدا 112.235 سيارة من CX-5 التي حاليا أفضل سياراتها مبيعا.