” الدفاع ” تعلن عن 3 وظائف شاغرة

عبدالله الدوسري(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن 3 وظائف شاغرة على مراتب الحادية عشرة والعاشرة والثامنة بمسمى مراجع، في هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة، حيث يشترط مؤهل جامعي تخصص (المحاسبة) أو دبلوم في (المحاسبة) بعد الشهادة الجامعية.

وطالبت إدارة المراجعة الداخلية برئاسة هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة، إشغال هذه الوظائف بالكوادر المؤهلة وذلك عن طريق النقل أو النقل بالترقية .

ويمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال الاتصال على الرقم 0114789000 تحويلة 4349 ، ابتداء من يوم الأحد القادم، حيث سيستمر التقديم لمدة شهر.