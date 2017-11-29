سمو ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البلغاري

عادل الحربي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء بلغاريا.