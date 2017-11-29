إيران تجبر مدرب المنتخب التايلندي للنساء بارتداء الحجاب

ماجد محمد(صدى):

أجبرت السلطات الإيرانية في مدينة “ جرجان ” مدرب المنتخب التايلندي النسائي ، المشارك في بطولة ” الكبادي ” الأسيوية التي تستضيفها إيران، بارتداء الحجاب داخل الملعب.

ويرجع السبب لهذا الطلب الغريب، لأن البطولة نسائية ولا يسمح إلا بدخول النساء، لذا اضطر ” سامبراش فونشو ” مدرب المنتخب التايلندي لارتداء الحجاب داخل الملعب.

يذكر أن، رياضة “ الكبادي ” تعد خليطاً من المطاردة والمصارعة، يشترك فيها فريقان من سبع أشخاص، حيث ينطلق لاعب من أحد الفريقين إلى الفريق الآخر حابساً أنفاسه محاولاً لمس أكبر عدد ممكن من لاعبي الفريق الخصم والرجوع إلى فريقه قبل أن يمسك به المدافعون.