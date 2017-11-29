” التجارة ” تضبط 5850 سلعة غذائية منتهية الصلاحية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، صباح اليوم، خلال جولاتها الرقابية في الباحة والمجمعة، ما يقارب من 5850 سلعة غذائية، وشكولاتة منتهية الصلاحة، وغير حاملة لأي بيانات تجارية.

وقامت الوزارة بالتنويه عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، بأنه تم استدعاء المنشآت المخالفة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وتستمر الجولات الرقابية في ضبط كل ماهو مخالف، حرصًا من الوزارة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لصحة وسلامة المواطنين.