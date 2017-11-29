مقتل 5 أشخاص وإصابة أخرون في اشتباكات الحوثي وقوات صالح

فهمي محمد(صدى):

أسفرت الاشتباكات التي إندلعت اليوم، بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وميلشيات الحوثي، عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة أخرون في محيط جامع الصالح بعاصمة اليمن ” صنعاء ” .

وامتدت الاشتباكات إلى الحي السياسي وشارع بغداد، حيث حاولت الميليشيات اقتحام منزل القائد العسكري في قوات صالح، كما قام أنصار صالح بحرق مركبة عسكرية للحوثيين.

وكانت قد أوضحت ميلشيات الحوثي أنها أسرت عددًا من العسكريين الموالين لصالح داخل جامع الصالح، وأدت الاشتباكات إلى قطع عدة شوارع وسط صنعاء.

الجدير بالذكر إن الاشتباكات قد اندلعت بين حليفي الانقلاب على إثر محاولة الحوثيين التمركز في جامع الصالح، الذي يقولون إن صالح يقوم بتخزين أسلحة في أنفاق أسفل المسجد.