استمرار محاولات ترامب في التحريض ضد الإسلام

واشنطن(صدى):

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الإساءة بالمسلمين والدين الإسلامي، محاولًا إبرازه كدين إرهاب، ومدى تشدد معتنقيه.

ونشر ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، عدة مقاطع فيديو ضد المسلمين وتظهرهم بصورة سيئة، نقلًا عن جماعة بريطانية يمنية متطرفة.

وأكدت نائبة زعيم جماعة ” بريطانيا أولًا ” أن أحد مقاطع الفيديو المنشورة، يظهر رجلًا مسلمًا وهو يحطم تمثالًا للعذراء، وذلك نقلًا عن مصادر عالمية.

وجاءت التغريدات البريطانية، حول منشور ترامب، متحمسة، ومحرضة ضد الإسلام ” باركك الله يا ترامب! وبارك الله أميركا ” .

يذكر أنه تم تأسيس جماعة ” بريطانيا أولًا ” في عام 2011 على يد أعضاء سابقين في الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف.