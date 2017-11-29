” الشريان ” : جولات تفتيشية لمتابعة الحضور ومحاسبة المقصرين

عادل الحربي(صدى):

شدد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود بن عبد العزيز الشريان في تعميم هام وعاجل لجميع مساعدي الرئيس بالهيئة والمشرفين على القنوات ومديري محطات التلفزيون بمختلف مناطق المملكة على الإلتزام بالحضور في مواعيد الدوام الرسمي الثامنة صباحا، بحسب الأنظمة الرسمية وتوعد محاسبة المخالفين .

وأشار الشريان إلى أنه قد تم تعميد مدير عام المتابعة بالهيئة للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة هذا الموضوع بدقة، والتحقق التام من التزام الجميع بالتعليمات .