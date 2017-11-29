الإسكان تعلن عن فتح باب الحجز لـ 3079 وحدة سكنية في هذه المناطق

خالد الضبيبي(صدى):

قررت وزارة الإسكان، فتح باب الحجز، بدءً من اليوم الأربعاء، لثلاث مشاريع بيع على الخارطة في الدمام وتبوك، وعرعر، بالاضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في كلٍ من الزلفى، المخواه، القنفدة، وصامطة.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، بأن مشاريع البيع على الخارطة تتوزع في مدينتي الدمام وتبوك، بوحدات سكنية تصل إلى 590 وحدة سكنية من نوع فيلا في الدمام، فيما يحتوي مشروع تبوك على 900 تاون هاوس، إضافة إلى 481 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس في مشروع عرع، بمجموع 3079 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تكون بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” حيث ستسلم خلال ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد، موضحًا أن أسعار تلك الوحدات تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال.