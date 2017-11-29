بالصور.. قائد قوة الصواريخ يشيد بمصابي ” عاصفة الحزم ” في الحد الجنوبي

علي القحطاني(صدى):

ثمن قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية اللواء الركن جارالله بن محمد العلويط بالتضحيات الغالية التى يقدمها منسوبو القوات المسلحة للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، خلال عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ، مشيداً بطولاتهم وتضحياتهم التي تثبت أنهم أبناء جيش وطني مخلص.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم للمصابين من منسوبي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .