المتحدث الإعلامي لحرس الحدود: ضبط 892 مخالفة أمن وسلامة حتى الآن

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ركن ساهر الحربي، منذ قليل، على وجود منظومة متكاملة من الرادارات والأنظمة المتقدمة تستخدمها حرس الحدود في عمليات المراقبة.

وأوضح ” العقيد ساهر ” خلال المؤتمر الصحافي عن نتائج تنفيذ مهام حرس الحدود لعام 1438هـ، أن حرس الحدود أصدر أكثر من 460 ألف تصريح خلال هذه العام وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 892 مخالفة ضمن مخالفات الأمن والسلامة.

وأضاف أن الإرهاب البحري يمثل إحدى المهددات الأمنية الخطيرة والتي يجب الحذر منها، لافتًا إلى أنه تم ضبط 4 حالات قرصنة خلال العام الماضي.