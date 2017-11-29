القبض على متهمين بجريمة قتل في مكة

نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية بمكة المكرمة مع متهمين، أحدهما وافد من مالي، في جريمة قتل شاب وتركه في منطقة فضاء بضاحية الجعرانة، منذ أكثر من أسبوعين.

وتقدمت عائلة الشاب القتيل للجهات المختصة ببلاغ منذ 18يوم، تفيد بأن ابنها البالغ من العمر 31 عاما مفقود منذ أيام .

وتتبعت الجهات الأمنية آخر اتصال كان مع القتيل، وتوصلت إلى مكان الجوال الخاص به في أحد محلات بيع الجوالات بحي العزيزية بمكة.

وتبين أن آخر اتصال كان مع الشخص الذي قام ببيع الجهاز بحسب بطاقته الشخصية التي تتطلبها جميع محلات بيع وشراء الجوالات.

وعثرت الجهات الأمنية على القتيل مربوطًا بحبل من يديه ورجليه في مكان نائي عن السكان بحي الجعرانة،بعد نصف شهر من فقدانه.

وتوصلت الجهات الأمنية للجاني مساء أمس اليوم، وقد اعترف بجريمة القتل، ومثل التفاصيل في موقع ارتكاب الجريمة في منطقة فضاء بالجعرانة.

وكشف المتهم أنه تلقى مساعدة شخص آخر مالي الجنسية، وتم إلقاء القبض على المتهم الثاني، ولا تزال التحقيقات جارية.