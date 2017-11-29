الاتحاد الفلبيني أفضل اتحاد وطني.. تعرف على جوائز الأفضل في آسيا

ماجد محمد(صدى):

اقتنص اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، اليوم الأربعاء، جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الصفراء، خلال حفل توزيع الجوائز السنوية، في العاصمة التايلاندية بانكوك

وفيما يتعلق بالاتحادات الكروية، فاز الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد في آسيا، حيث استضاف الاتحاد الفيتنامي بنجاح العديد من بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار العام، ومن ضمنها بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات.

وفي السياق ذاته حصل الاتحاد الياباني لكرة القدم على جائزة الحلم الآسيوي؛ تقديرًا للجهود الكبيرة التي قام بها في مجال المسؤولية الاجتماعية.