نيكي هايلي: أمريكا ستحكم على ” سالفا كير ” قريبًا

واشنطن(صدى):

حمَلت السفيرة نيكي هايلي ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الحكومة المسؤولية الرئيسية عن القتل والاغتصاب والتعذيب في جنوب السودان، وكذلك مسئولية إنهاء العنف وتخفيف المعاناة وإنقاذ الأجيال القادمة في الدولة.

وأكدت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي حول بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن الولايات المتحدة ستحكم على الرئيس سالفا كير وحكومته بأفعالهما وليس بالأقوال في المستقبل القريب.

وأشارت ” هايلي ” ، إلى أن هناك طريقة لإنهاء العنف في جنوب السودان، وأولها وقف إطلاق النار الذي أعلن عن الرئيس ” كير ” مرات عديدة، كما أنه يجب على الرئيس كير وحكومته إنهاء العنف والسماح لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان بأن تقوم بدورها، لتوفير الدعم والحماية للمدنيين الأبرياء هناك.

وأوضحت، أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية ضد الحكومة – أو أي طرف – ما لم تعمل على إنهاء العنف وتخفيف المعاناة في جنوب السودان.