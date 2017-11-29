بالفيديو.. انطلاق مرسيدس CLS موديل 2019 بتصميمها المثير

عادل الحربي(صدى):

ينطلق معرض لوس انجلوس للسيارات الأسبوع المقبل، وأطلقت مرسيدس فيديو جديد من لموديل CLS 2019 المرتقب ظهوره بالمعرض. وقد تم تصميم هذا النموذج الذي تم سيظهر لأول مرة في 29 نوفمبر بالمعرض، ويتميز بمظهر تطوري مع شبكة تهوية بقضيب واحد محاطة بمصابيح أمامية حادة. ويمكننا أن نرى أيضا الزجاج الأمامي الطويل، والعجلات الألومنيوم من خمسة أذرع، والمصابيح الخلفية ليد الرفيعة.

ويحتوي الطراز أيضا على سقف انسيابي ومرايا جانبية خاصة مع مصابيح إشارات مدمجة. وكشفت صور تجسسية سابقة أيضا أن CLS سوف تتجنب التصميم العضلي للموديل السابق وتحمل مظهر أكثر انسيابية من الموديل الأصلي الذي تم إطلاقه قبل ما يقرب من 15 عاما.

وفي حين أن الفيديو التشويقي يعطي لنا لمحة عن المناطق الداخلية من السيارة، فقد أظهرت الصور السابقة المقصورة بزر لتشغيل المحرك وفتحات التهوية الدائرية. كما سيتم عرض CLS مع شاشة عريضة تضم مجموعة العدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه كوماند.

ولا تزال خيارات المحرك غير مؤكدة ولكن من المتوقع أن تتضمن الخيارات محرك رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني بقوة 295 حصان ومحرك من ست أسطوانات بقوة 362 حصان وسوف ينضم في نهاية المطاف لنسخة AMG الأقوى محرك هجين ينتج ما يقرب من 429 حصان. وعلى جانب الديزل، يمكن للعملاء الأوروبيين أن يتوقعوا خيارات لمحركات رباعية وسداسية الأسطوانات بقوة تتراوح بين 241 حصانا إلى 335 حصانا.