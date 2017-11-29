بعد 7 سنوات على الحادث.. الإعدام شنقًا لقاتل طفلة بمصر

القاهرة(صدى):

بدأ الأهالي البحث عنها في جميع بيوت القرية، بعد تغيبها عن منزلها أثناء لهوها في الشارع مع أحد الأطفال، حتى وجدوا جثتها بإحدى الأراضي.

الطفلة ” ندى ” البالغة من العمر 3 سنوات ولا تفقه في أمور الدنيا شيء، ولكن خلاف أحد الأشخاص مع والدها أودى بحياتها.

فمنذ 7 سنوات تم العثور على جثة لطفلة في إحدى الأراضي بمنطقة الجزيرة قرية المشاعلة بمحافظة الشرقية في مصر، وتبين أن الجثة لطفلة تُدعى ” ندى ” 3 سنوات متغيبة عن منزلها أثناء لهوها في الشارع مع أحد الأطفال ومحرر محضر بغيابها، وتبين قيام شخص يُدعى ” علي ” بخطف الطفلة وتعذيبها والتخلص من جثتها بمكان العثور عليه بسبب خلافات بينه وبين والدها.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية في مصر صدقت، اليوم، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا للمتهم ” على.ع.م.ز ” لقيامه بقتل الطفلة ” ندى.م ” 3 سنوات لخلافات مع والدها بقرية المشاعلة مركز أبو كبير.