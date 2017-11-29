بالفيديو.. تعليق الدكتورة خلود على قانون استغلال الأطفال للشهرة

متابعات(صدى):

علقت الدكتورة خلود على قانون حقوق الإنسان الجديد بمنع استغلال الأهالي لأطفالهم بغرض الشهرة ، وظهورهم بالسوشيال ميديا .

وقالت خلود في مقطع فيديو متداول ، شهرة الاطفال في السوشيال ميديا، بالنسبالي بنتي كتير صغيرة وما هي مشهورة انا ياللي مشهورة وابوها مشهور.. وحتى لما تكبر وتنشهر ما اعارض ولا عندي اي مشكلة لان من وجهة نظري سواء الأطفال مشاهير او لا فلازم يكون في تربية ورقابة حتى الاطفال الغير مشاهير كلهم اليوم عندهم لابات وتابات .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.