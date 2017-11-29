دعوة للعزاب .. الزواج يقي من الزهايمر

لندن(صدى):

كشفت الدراسة لباحثون من جامعة ” لندن كوليغ ” أن الأشخاص العزاب و الأرامل الذين قضوا معظم حياتهم من دون زواج، معرضون للخرف بنسبة 42 في المائة، أكثر من المتزوجين.

أما الأرامل، فهن معرضات للخرف بنسبة 20 بالمائة أكثر من المتزوجات، وقد يساهم بذلك القلق والحزن الذي قد يصيبهن بعد وفاة شريك حياتهم.

و قالت الدكتورة لورا فيبس، الباحثة في مركز الزهايمر ببريطانيا: أن المتزوجون عادة ما يكونون في حالة مادية أفضل من غيرهم، وهو عامل يساعد على التمتع بطريقة حياة صحية .

وأشارت الدراسة أن للحياة الصحية تأثير على الابتعاد عن مرض الخرف.