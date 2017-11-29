دعوة للعزاب .. الزواج يقي من الزهايمر
كشفت الدراسة لباحثون من جامعة ” لندن كوليغ ” أن الأشخاص العزاب و الأرامل الذين قضوا معظم حياتهم من دون زواج، معرضون للخرف بنسبة 42 في المائة، أكثر من المتزوجين.
أما الأرامل، فهن معرضات للخرف بنسبة 20 بالمائة أكثر من المتزوجات، وقد يساهم بذلك القلق والحزن الذي قد يصيبهن بعد وفاة شريك حياتهم.
و قالت الدكتورة لورا فيبس، الباحثة في مركز الزهايمر ببريطانيا: أن المتزوجون عادة ما يكونون في حالة مادية أفضل من غيرهم، وهو عامل يساعد على التمتع بطريقة حياة صحية .
وأشارت الدراسة أن للحياة الصحية تأثير على الابتعاد عن مرض الخرف.
الحربي[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، أعترض وبشدة ؛ لأن الدراسة التي قامت بها لورا ناقصة مثل عقولهم الناقصة ، فالمخدرات
وتعاطيها والمشروبات الكحولية يالورا تؤثر على حياة الإنسان الصحية ومع مرور الأيام يصاب المتعاطي
رجلاً كان أم امرأة أعزبا أم متزوِّجا بمرض الزهايمر هذا إن لم يفقد عقله بالكامل ، وكذلك من الجدير
بالذكر أن المواد الغذائية في عصرنا الحاضر مسرطنة أو تحتوي على نكهات أو مواد كيميائية
تؤثر على صحة الإنسان وبالتحديد الصحة العقلية فيما يتعلق بذاكرة الإنسان حيث تضعف وتضمحل
بشكل كبير وهو في ريعان شبابه.
مع وافر المحبة .
الحربي[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، أعترض وبشدة ؛ لأن الدراسة التي قامت بها لورا ناقصة مثل عقولهم الناقصة ، فالمخدرات
وتعاطيها والمشروبات الكحولية يالورا تؤثر على حياة الإنسان الصحية ومع مرور الأيام يصاب المتعاطي
رجلاً كان أم امرأة أعزبا أم متزوِّجا بمرض الزهايمر هذا إن لم يفقد عقله بالكامل ، وكذلك من الجدير
بالذكر أن المواد الغذائية في عصرنا الحاضر مسرطنة أو تحتوي على نكهات أو مواد كيميائية
تؤثر على صحة الإنسان وبالتحديد الصحة العقلية فيما يتعلق بذاكرة الإنسان حيث تضعف وتضمحل
بشكل كبير وهو في ريعان شبابه.
مع وافر المحبة .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 670 ] نشر منذ 18 دقيقة
ههههههههه حلوه التوريطه ذي
خطر سريع الاشتعال[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 14 دقيقة
والله ما نبي العزوبية لكن حيل الله أقوى