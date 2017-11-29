” القحطاني ” يُعلن عن نتائج تنفيذ مهام حرس الحدود خلال الفترة الماضية

علي القحطاني(صدى):

أعلن مدير إدارة الإحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد القحطاني، منذ قليل، عن أخر إحصائيات لمهام حرس الحدود التي تم تنفيذها في الفترة الماضية.

وأوضح ” القحطاني ” خلال المؤتمر الصحافي عن نتائج تنفيذ مهام حرس الحدود لعام 1438هـ، أنه تم اعتراض 2779 حالة تسلل لداخل المملكة و500 حالة تسلل للخارج، لافتًا إلى أن أكثر المتسللين مطلوبين أمنيًا أو جنائيًا وموضوعين ضمن القائمة السوداء.

كما قال إنه تم ضبط 4656 مهربًا بمعدل 6447 قضية تهريب، كما تم ضبط اكثر من 22 طن من الحشيش و اكثر من 18 مليون حبة مخدرة لتقع نسبة 80% منها في مدينة تبوك.

وأشار ” القحطاني” إلى أنه تم ضبط عدد كبير من السلاح الثقيل، حيث تم ضبط 3554 قطعة سلاح متنوعة.

وأكد “القحطاني ” أنه تم تسجيل عددًا من محاولات مقاومة رجال الأمن أثناء ضبط المخالفين والمهربين، حيث إن أغلب عمليات القبض على المهربين تمت تحت تبادل إطلاق النار، لافتًا إلى أن حرس الحدود يواجه العديد من التحديات خلال أداء مهام عمله.