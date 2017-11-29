صديقة الأمير هاري السابقة: ” تركته بسبب فضيحة جنسية “

متابعات(صدى):

أعلنت الممثلة وعارضة الأزياء الجميلة كريسيدا بوناس ، التي كان يواعدها الأمير هاري ، عن سبب تركها له ، قبل ارتباطه بالممثلة الأميركية ميغان ماركل .

ففي عام 2014، وبعد علاقة حميمة بين الأمير هاري وبوناس، انفصلت الأخيرة عنه وقطعت اتصالها به، بعدما شوهد وهو يتبادل القبل مع امرأة مجهولة الهوية في إحدى الحانات في لندن.

وأعلنت إحدى الصحف العالمية ، إنّ بوناس البالغة من العمر 28 عامًا نشرت رسالة مبهمة عبر حسابها على “إنستجرام”، توازيًا مع نشر معلومات عن الزواج المرتقب للأمير هاري في ربيع 2018.

وقالت في الرسالة التي نشرتها: ” لا يهم كم تعتقد أنّك متعلم، موهوب أو ثري.. فكَيف تعامل الناس في النهاية يحكي كلّ شيء عنك ” .