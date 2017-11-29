” قطان ” : مؤتمر المعارضة السورية نجح في توحيد صفوف قوى الثورة

عادل الحربي(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين لدى مصر عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد عبد العزيز قطان، أن المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في مدينة الرياض، في الفترة ما ببن 22-23 / 11 / 2017 م قد نجح في توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية وخلق رؤية مشتركة لحل ساسي.

وأضاف السفير : أنه شارك في مؤتمر الرياض الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.