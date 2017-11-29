نادي الوصل في طريقه للانسحاب من بطولة آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل، عن أن النادي في طريقة إلى الانسحاب من بطولة آسيا دون نقاش.

وشدد ” العامري ” على رفضه للمشاركة في البطولة قائلًا: ” القضيّة تمس الدّولة وليست مُجرد رياضة كرة قدم ” ، في إشارة إلى قرار الاتحاد الأسيوي بعدم اللعب على ملاعب محايدة في البطولة.

وكان الاتحاد الأسيوي أعلن أمس الثلاثاء، بشكل نهائي إلغاء خوض مواجهات أندية دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة، وهو ما يدفع الأندية السعودية والإماراتية إلى المواجهة مع أندية إيران وقطر في العواصم الأربع مع انطلاق نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا.

الجدير بالذكر أن المملكة وعدد من الدول العربية أعلنوا منذ 6 أشهر مقاطعة قطر دبلوماسيًا؛ لدعمها الإرهاب، والسعي لاسقاط أنظمة الدول العربية، وفي السياق ذاته ارتفعت حدة التوتر بين السعودية وإيران.