عمر خربين: أهدي الجائزة لوالدي والشعب السوري ونادي الهلال
أهدى عمر خربين لاعب نادي الهلال، جائزة أفضل لاعب في أسيا لهذا العام، الذي حصل عليها منذ قليل، إلى والديه، والشعب السوري ونادي الهلال.
وقال خربين: ” أهدي الجائزة لوالدي والشعب السوري وجماهير نادي الهلال “.
وكان اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” هو الحاصل على لقب أفضل لاعب في آسيا العام الماضي، وكان ضمن المرشحين لهذا العام للحصول على الجائزة.
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 دقيقة
تستاهل ياخربين انت اجتهدت وحصدت
والسومة كذلك يستاهل لكن مشكلته بنادي صغير
وهذه هي الحقيقة الليرتبعدهرعن الجوائز الكبيرة
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 15 دقيقة
تستاهل ياخربين انت اجتهدت وحصدت
والسومة كذلك يستاهل لكن مشكلته بنادي صغير
وهذه هي الحقيقة اللي تبعده عن الجوائز الكبيرة