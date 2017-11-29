عمر خربين: أهدي الجائزة لوالدي والشعب السوري ونادي الهلال

ماجد محمد(صدى):

أهدى عمر خربين لاعب نادي الهلال، جائزة أفضل لاعب في أسيا لهذا العام، الذي حصل عليها منذ قليل، إلى والديه، والشعب السوري ونادي الهلال.

وقال خربين: ” أهدي الجائزة لوالدي والشعب السوري وجماهير نادي الهلال “.

وكان اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” هو الحاصل على لقب أفضل لاعب في آسيا العام الماضي، وكان ضمن المرشحين لهذا العام للحصول على الجائزة.