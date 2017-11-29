مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6972.04 نقطة

طلال الغمدي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.69 نقطة ليقفل عند مستوى 6972.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 196 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار ، وأنعام القابضة، ومشاركة ريت، ومبكو، والبابطين، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم دار الأركان، والتأمين العربية، والحكير، وأليانز إس إف، ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.92% و 1.15%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، وكيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 135.36 نقطة ليقفل عند مستوى 2999.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 876 الف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 164صفقة.