تعرّف على ما تضمنته اتفاقية لا ليجا الإسبانية مع ” العامة للرياضة “

ماجد محمد(صدى):

تضمنت اتفاقية الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة، مع رابطة لا ليجا الإسبانية، الرعاية والتسويق، وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، وإعداد مدربين رياضيين سعوديين، وإيفاد ممثلين من أندية الدوري الإصباني لاستكشاف المواهب السعودية، ومعسكرات لتدريب وصقل اللاعبين من مواليد المملكة.

وبموجب الاتفاقية، يزور المملكة فريقًا متخصصًا من رابطة لا ليجا الإسبانية، بهدف حضور عدد من المباريات في مختلف المسابقات، وزيارات لعدد من المنشآت الرياضية، وعقد اجتماعات مع مسئولين من الهيئة واتحاد كرة القدم.