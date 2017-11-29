بالصور.. جلسة تصوير جريئة لكيم كارداشيان تثير الجدل عبر مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها جلسة تصوير جديدة وهي عارية تمامًا، في إطار حملة ترويج منتجاتها التجميلية الجديدة.

وظهرت كارداشيان في الصور وهي عارية تمامًا في الحملة الترويجية بعد أن استخدمت مستحضر تجميل لامع جعل جسدها أكثر إشراقًا وجمالًا، حيث سيتم إطلاق المنتج الجديد في خلال أسبوعين وسط انتظار وشغف من جمهور ها .

ونشرت كيم صورة لها من الحملة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي عارية، وحصدت الصور أكثر من مليون إعجاب والآلاف من التعليقات.

