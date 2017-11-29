قبل توزيعها.. ضبط 349 كيلو من الأسماك الفاسدة في نجران

راشد آل شريه(صدى):

نجحت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، في ضبط شاحنة محملة بـ 349 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر والغير صالحة قبل توزيعها.

وصرح مدير إدارة الرقابة الشاملة، المهندس هادي آل قريع، بأن الفرق الرقابية بنجران تلقت البلاغ من الدوريات الأمنية بنقطة شليا بعد الاشتباه في شاحنة تقوم بنقل أسماك غير صالحة للاستخدام الادمي.

وقال ” آل قريع ” إن كشف المختصين على الأسماك أثبت عدم صالحيتها للاستخدام الأدمي وأنها مجهولة المصدر، حيث تنبعث منها روائح كريهة، وألوانها تتغير؛ نظرًا لعدم وضعها في أماكن درجة حرارتها مناسبة، وتم فرض غرامة على المخالفين.