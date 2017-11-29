جينيفر لورانس تكشف السبب حول ” فظاظتها ” مع الجمهور بالأماكن العامة

أماني الغامدي(صدى):

أقرت النجمة العالمية، جينيفر لورانس بمدى إحساسها بالأسف تجاه ما تتعامل به من سوء تجاه جمهورها، حينما يتعلق الأمر بوجودها في الأماكن العامة، وذلك ما يتنافى مع ما يحبه فيها متابعيها، من مرح وفكاهة تظهر بهما على الشاشة، ففي واقعها تبدو منافية لذلك.

وأوضحت لورانس أن السبب حول طريقتها الغير ملائمة مع الجمهور، هي أنها تحاول الدفاع عن نفسها، قائلة : ” بمجرد دخول مكان عام، أصبح فظًة بشكل لا يصدق، أتحول إلى شخصية وقحة.. هذه طريقتي الوحيدة للدفاع عن نفسي”، وأضافت أنها حين يقترب شخص ما منها لالتقاط صورة سيلفي، تقول بسخرية: ” لا ”

وأكدت بأنها تشعر بالضيق حيال ذلك، لأنها تصنف كممثلة كوميدية، ولذلك من المفترض أن تبدو دائمًة المرح والفكاهة، وتكون أكثر ألفة مع معجبيها، لكن شخصيتها في الواقع عكس ذلك، وفقًا لما صرحت به خلال مقابلة في برنامج Variety Studio: Actors On Actors برفقة الممثل الأمريكي الشهير آدم ساندلر.