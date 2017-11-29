بالأسماء.. إعلان الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين

علي القحطاني(صدى):

أعلن الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة.

وفاز بالجائزة الفريق البحثي بأرامكو المكون من الدكتور محمود باهي محمود، مانع محمد عبدالله، وعبد العزيز النتيفي، وفيصل فهد، عن فئة المخترعين لحصوله على 10 اختراعات حول كفاءة الطاقة.

أما عن فئة الموهوبين، فاز بالجائزة ستة موهوبين وهم ” ود بنت سالم طالبة بمدرسة التربية الأهلية بالرياض، وخلود بنت محمد العباسي طالبة بمدرسة رياض نجد، وريناد بنت يحي أبو الجمال طالبة بمدارس دار الفكر بجدة، للفئة العمرية ما دون 18 عامًا.

كما فازت نوف بنت خالد حماد طالبة طب وجراحة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وشادن بنت نايف الهمزاني طالبة في جامعة حائل، للفئة العمرية 18-25.

وحصد الدكتور ياسين بن محمد عرابي ” مدينة الملك عبد العزيز الطبية – وزارة الحرس الوطني ” ، جائزة الفئة العمرية ما فوق 25 عامًا.

ويذكر أن أمانة الجائزة تلقت 412 ترشيحا في دورتها الرابعة، تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات العلوم والتقنية والابتكار.