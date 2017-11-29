القرار النهائي لـ ” ساما ” بشأن إيقاف ” الدرع العربي للتأمين “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها قررت السماح لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتباراً من يوم الخميس 12/ 3 / 1439هـ الموافق 30 / 11 / 2017م.

ويأتي ذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وأكدت التزامها في الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.